Fallada-Experte im Brosehaus

Berlin: Brosehaus |

Niederschönhausen. Anlässlich des 70. Todestages von Hans Fallada lädt der Freundeskreis der Chronik Pankow am 9. Februar zu einer Veranstaltung mit dem Experten Manfred Kuhnke ein. Diese findet um 15 Uhr im Brosehaus in der Dietzgenstraße 42 statt. Unter dem Motto „… ich würde es wieder so leben“ wird an diesem Nachmittag vor allem die Lebensgefährtin Falladas, Anna Dietzen, gewürdigt, die das Schaffen des Schriftstellers begleitete. Weitere Informationen gibt es unter 47 47 16 49. BW