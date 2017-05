Familientrödelmarkt in der Grundschule an den Buchen

Stöbern, Schauen und Entspannen ...

Der traditionelle Trödelmarkt unter den Buchen findet auch in diesem Jahr statt.Am Samstag, den 20. Mai 2017 ist in der Wilhelm-Wolff-Straße 19 von 10 - 13 Uhr ausreichend Zeit zum gemütlichen Schlendern und Genießen.Neben dem umfangreichen Angebot von mehr als 50 Trödelständen, kann man dieses Jahr auch mit lokalen Anbietern in den Austausch gehen. Kreatives sowie Sport-& Spielangebote bieten das KULTI und das SPOK sowie Cora-Art und das Puppentheater Katinchen. Auch die Imkerei Kiezhonig ist mit dabei. Eröffnet wird der Trödelmarkt von den Kindern des Chors der Grundschule an den Buchen.Für das leibliche Wohl der Besucher sorgt der Förderverein der Grundschule an den Buchen e.V. mit einem Grill- und Getränkestand und einem bunten Kuchenbuffet.Schönes Wetter ist bereits bestellt!