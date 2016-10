In den Ferien Theater spielen

Niederschönhausen.

Ein Theaterstück können Kinder in einem „BeeeBoooBuuu“-Workshop in der Kinderfreizeiteinrichtung Kulti erarbeiten. Dieser Workshop findet in den Herbstferien vom 25. bis 29. Oktober täglich von 10 bis 16 Uhr statt. Daran können Kinder zwischen acht und zwölf Jahren teilnehmen. Initiiert und angeboten wird der Workshop in der Freizeitstätte am Majakowskiring 58 von Sanja Cekov. Sie ist Sinologin und Theaterwissenschaftlerin. Kinder können von ihren Eltern unter49 90 25 34 oder per E-Mail an kultipankow@web.de angemeldet werden.