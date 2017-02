Kitaflohmarkt in der Kita am Schlosspark, Niederschönhausen

Kita am Schlosspark

Kita am Schlosspark , Tschaikowskistraße 12 , 13156 Berlin DE

Berlin: Kita am Schlosspark |

Großer, bunter Kitaflohmarkt im Garten der Kita am Schlosspark!



Neben vielen Verkaufsständen für Kinder/Babybekleidung und Spielzeug erwarten euch am 22.4.17 von 10-14 Uhr Kulinarisches und eine Kinderspielecke für den Nachwuchs.

Standgebühr 3€ plus Kuchen (eigener Tisch: nur ein Kuchen).

Anmeldung unter 01622130459