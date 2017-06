Kunstfest mit Malern und Schmieden am Schloss Schönhausen

Niederschönhausen. Der Schlosspark Schönhausen verwandelt sich am kommenden Wochenende in einen großen Kunstmarkt mit Ständen, Bühnen und Streetart-Aktionen.

Mehr über das umfangreiche Programm des Kunstfestes ist auf www.kunstfest-pankow.de zu erfahren.

In Kooperation mit der Bundesakademie für Sicherheitspolitik (Baks), der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten sowie der Musikschule „Béla Bartók“ lädt die Wohnungsbaugesellschaft Gesobau zum Kunstfest Pankow ein. Dazu öffnet sich der Schlosspark Schönhausen am 17. und 18. Juni jeweils von 12 bis 22 Uhr seine Tore.Über 60 Künstlern können die Besucher bei der Arbeit über die Schultern schauen und deren Arbeiten erwerben. Unter anderem haben Maler, Töpfer und Designer ihr Kommen angekündigt. Auf einer großen Bühnen, auf der Wiese im Park, im Schloss Schönhausen, im Garagenhof und auf der Wiese vor der Baks erwartet die Gäste ein buntes Programm mit viel Musik und Tanz, Puppenspiel und sportlichen Aktionen. Im Garagenhof sogar findet ein internationales Treffen der Kunstschmiede statt.Mehrmals an beiden Tagen lädt die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten außerdem zu Kurzführungen durchs Schloss ein. In Sälen der Baks treten außerdem Schüler der Musikschule „Béla Bartók“ auf. Abwechslungsreich ist an beiden Tagen das Programm auf der großen Bühne im Park. Moderiert wird es von Isabell Florido. Bis in den Abend hinein treten Rock-, Pop- und Jazz-Bands auf.