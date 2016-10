Pankower Erkundungen: Heimatforscher präsentieren Forschungsergebnisse

Niederschönhausen. Einen Einblick in seine umfangreiche ehrenamtliche Arbeit gibt der Freundeskreis der Chronik Pankow in einer neuen Ausstellung. Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens zeigt der Verein „Eine Auswahl heimatgeschichtlicher Erkundungen“.

47 47 16 49 und auf Die Ausstellung ist bis zum 26. Februar mittwochs und sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Weitere Informationen unter47 47 16 49 und auf freundeskreisderchronikpankow.wordpress.com

Eröffnet wird die Ausstellung am 6. November um 15 Uhr im Brosehaus in der Dietzgenstraße 42. Seinen 25. Geburtstag feierte der Verein kürzlich mit einer Festveranstaltung im Domicil-Seniorenheim. Schon dabei konnten die Gäste anhand von Fotomappen und Berichten einen kleinen Einblick in das erhalten, was die etwa 60 Vereinsmitglieder im vergangenen Vierteljahrhundert zur Pankower Geschichte recherchierten.Wer regelmäßig die drei- bis viermal im Jahr erscheinenden Mitteilungshefte des Vereins verfolgt, ahnt schon etwas mehr, was die Mitglieder des Freundeskreises bisher alles über die Geschichte Pankows herausfanden. Es gibt kaum eine Facette des Lebens, die noch nicht erkundet wurde. Doch Heimatforscher wollen nicht nur Informationen und Material zusammentragen, sie möchten auch Recherchiertes und Gefundenes mit anderen Menschen teilen. Deshalb wird in der neuen, mittlerweile 79. Ausstellung des Vereins eine Auswahl heimatgeschichtlicher Erkundungen der vergangenen zehn Jahre präsentiert.Ein Schwerpunkt ist dabei die Geschichte von Pankower Straßen. Die Erkundungen zu diesen Straßen sind vor allem der Archivgruppe des Freundeskreises zu verdanken. Diese widmete sich in vergangenen Jahren verstärkt diesem Thema. Unter anderem gestaltete sie bereits Ausstellungen und Mitteilungshefte zur Grabbeallee, Wollankstraße, Dietzgenstraße und Breiten Straße.