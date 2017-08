Wanderung durch Pankow

Berlin: Schloss Schönhausen |

Niederschönhausen. Vom Schlossgarten bis zum Volkspark geht es bei der Pankow-Tour am Donnerstag, 24. August. Die Tour führt durch den Schlossgarten Schönhausen. Dabei geht es um die Geschichte von der Residenz der Hohenzollern bis zum Amtssitz des ersten Präsidenten der DDR. Die Wanderung führt entlang der Panke und endet nach rund zwei Stunden im Bürgerpark Pankow. Die Gemeinde erstand das Areal vor etwa 100 Jahren und ließ es zu einer weitläufigen Anlage ausbauen. Wahrzeichen ist das prunkvolle Tor an der Wilhelm-Kuhr-Straße. Die Wanderung beginnt um 17 Uhr am Eingang zum Schloss Schönhausen. Unkosten zwölf, ermäßigt neun Euro. KT