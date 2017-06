Die Kiezrunde trifft sich wieder

Niederschönhausen.

Die Kiezrunde Niederschönhausen trifft sich das nächste Mal am 13. Juli um 17.30 Uhr in der Begegnungsstätte Stille Straße 10. Themen sind ein Austausch über Aktuelles in Niederschönhausen sowie die Vorbereitung nächster Veranstaltungen. Unter anderem wird bereits das Kiezfest Novemberlicht geplant, das in diesem Jahr am 25. November stattfinden soll. Interessierte sind stets willkommen. Weitere Informationen auf www.kiezrunde-niederschoenhausen.de