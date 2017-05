Geburtstagsfeier bei Pinke Panke

Pankow.

Der Kinderbauernhof Pinke Panke lädt anlässlich seines 26. Geburtstags zu einem Festwochenende ein. Dazu sind Familien am 20. und 21. Mai jeweils von 14 bis 18 Uhr Am Bürgerpark 15-18 willkommen. Unter dem Motto „Wir schlagen Wellen“ wird in den Werkstätten gebastelt. Es gibt viele Spiele, Essen und Trinken. Ab 16 Uhr bieten Kinder, die regelmäßig den Bauernhof besuchen, ein kleines Programm. Weitere Informationen auf www.kinderbauernhof-pankow.de