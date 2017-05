Berufe kennenlernen: Ausbildungstag für Schüler am 17. Mai im Sportforum

Pankow. Viele Oberschüler wissen noch nicht, welchen Berufsweg sie einschlagen werden. Anregungen möchte ihnen der Ausbildungstag Pankow 2017 am 17. Mai geben.

902 95 72 66. Weitere Informationen gibt es auf www.ausbildungsoffensive-pankow.de sowie unter902 95 72 66.

Organisiert wird er bereits zum zehnten Mal von der Ausbildungsoffensive des Bezirks. Und in diesem Jahr findet er erneut in Kooperation mit dem Nachbarbezirk Lichtenberg statt. Ab 9 Uhr bis in den Nachmittag hinein haben Schüler ab der Klassenstufe acht im Sportforum Berlin am Weißenseer Weg 53 die Möglichkeit, mehr über Berufe zu erfahren. Auf dieser Berufsmesse stellen sich zahlreiche Pankower Unternehmen vor, die noch freie Ausbildungsplätze haben. Außerdem besteht für Schulabgänger die Möglichkeit, sich über Berufsabschlüsse an den Oberstufenzentren (OSZ) zu informieren. Von ihnen gibt es gleich mehrere in Pankow, zum Beispiel das OSZ Holztechnik, das OSZ Bautechnik II und das OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen.Die Ausbildungsoffensive Pankow besteht seit zehn Jahren. Ihr Ziel ist es, Jugendlichen den Übergang von der Schule in die Ausbildung zu erleichtern. Dabei kooperieren Bezirksamt, Jobcenter, die Agentur für Arbeit und die Schulaufsicht. Gemeinsam mit Partnern aus der regionalen Wirtschaft organisieren sie jedes Jahr etliche Veranstaltungen.