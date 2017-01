Gymnasium stellt sich vor

Pankow.

Ein Tag der offenen Tür findet am 21. Januar von 10 bis 14 Uhr im Carl-von-Ossietzky-Gymnasium statt. In der Görschstraße 42/44 sind Schüler künftiger siebter Klassen und deren Eltern willkommen. Schüler und Lehrer geben einen Überblick über Besonderheiten der Schule wie zum Beispiel den Leistungskurs Philosophie, den Erdkundeunterricht in englischer Sprache und den Schüleraustausch mit Partnerschulen im Ausland. Weitere Informationen unter49 40 03 90 und auf www.ossietzky-gym.cidsnet.de