Tipps fürs Lernen im Ausland

Die diesjährige JuBi Jugendbildungsmesse in Berlin findet am 14. Januar in der Mensa des Rosa-Luxemburg-Gymnasium in der Kissingenstraße 12, Eingang Neumannstraße, statt. Die JuBi bietet von 10 bis 16 Uhr Informationen für junge Weltentdecker. Wer sich als Jugendlicher für einen Auslandsaufenthalt interessiert, kann sich dort alle seine Fragen beantworten lassen. 35 Bildungsexperten aus dem gesamten Bundesgebiet präsentieren auf dieser Messe ihre Programme vom Schüleraustausch über Sprachreisen bis Au-Pair und internationale Freiwilligendienste. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.weltweiser.de