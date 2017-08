16. Pankower Feuerwehrtage

Pankow.

Die Freiwillige Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr laden am 8. und 9. September zu den 16. Pankower Feuerwehrtagen ein. An der Feuerwache im Stiftsweg 1a gibt es viele Veranstaltungen. Am Freitag, 8. September, beginnt um 18 Uhr ein Konzert mit der AC/DC-Coverband „Live“. Die Veranstaltungen am Sonnabend, 9. September, beginnen um 12 Uhr mit Feldküche, Pilzpfanne, Grill, Hüpfburg, Feuerwehr-Rallye, Fanshop, Rundfahrten, Vorführungen und Tombola. Das Feuerwerk um 22 Uhr beendet den Tag. Die 16. Feuerwehrtage stehen ganz im Zeichen von zwei Jubiläen: Die Freiwillige Feuerwehr wird 130 Jahre alt und die Jugendfeuerwehr kann auf ein Viertel Jahrhundert zurückblicken. Weitere Informationen: http://www.ff-pankow.de