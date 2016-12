Der Gemischte Chor Pankow präsentiert erstmals auch ein Familienkonzert

Pankow. Die Konzerte des Gemischten Chores Berlin-Pankow kurz vor den Festtagen sind inzwischen Tradition. In diesem Jahr findet vor den Konzerten für die Erwachsenen erstmals auch ein Familienkonzert statt. In diesem präsentiert der Chor im Saal des Jüdischen Waisenhauses in der Berliner Straße 120/121 Weihnachtslieder für Jung und Alt zum Mitsingen sowie Gedichte und Geschichten rund um die Weihnachtszeit.

426 73 76 oder 41 72 41 97 reserviert werden. Weitere Informationen gibt es auf Karten für die Konzerte können, solange der Vorrat reicht, unter426 73 76 oder41 72 41 97 reserviert werden. Weitere Informationen gibt es auf www.gemischterchorpankow.de

Dieses Konzert am 17. Dezember um 16 Uhr ist vor allem für Kita- und Grundschulkinder geeignet. Der Eintritt kostet zwei Euro für Kinder und sechs Euro für Erwachsene. Ausschließlich Erwachsene und ältere Kinder sind indes am 17. Dezember um 19 Uhr sowie am 18. Dezember um 17 Uhr an gleicher Stelle zum traditionellen Pankower Weihnachtskonzert willkommen. Geleitet wird es, wie auch das Familienkonzert, von Andreas Wiedemann.Die Zuhörer können sich auf ein abwechslungsreiches Programm mit deutschen und internationalen Weihnachtsliedern sowie Werken namhafter Kirchenkomponisten freuen. Wie immer wird vier- und fünfstimmig gesungen. Der Eintritt zu den Abendkonzerten kostet zehn Euro.Mit seinen Weihnachtskonzerten beendet der Gemischte Chor Pankow sein Jubiläumsjahr. Gegründet wurde er 1946 von einigen sangesfreudige Frauen und Männer aus Pankow. In der schweren Nachkriegszeit wollten sie bei Proben und Auftritten zumindest zeitweise die Alltagsprobleme vergessen.Ab Mitte der 60er-Jahre trat das Ensemble dann als „Gemischter Chor des Kreiskulturhauses Erich Weinert Berlin Pankow“ auf. Seinen heutigen Namen trägt der Chor seit Anfang der 90er-Jahre. Zu wöchentlichen Proben treffen sich die Mitglieder mittwochs von 19.45 bis 21.45 Uhr in der Platanus Schule in der Berliner Straße 12. Der Chor besteht inzwischen aus 60 Mitgliedern.