Feuerteufel und Brandstifter

Berlin: Janusz-Korczak-Bibliothek |

Pankow. „Mordbrenner.Brandstifter.Feuerteufel“ ist der Titel eines Krimi-Abends am 19. Januar um 19.30 Uhr in der Janusz-Korczak-Bibliothek in der Berliner Straße 120. Zu Gast ist Kriminaloberrat a. D. Berndt Marmulla. Er erzählt keine ausgedachten Geschichten, sondern von spektakulären, authentische Kriminalfällen. Berndt Marmulla leitete das Polizeidezernat X, in dem bei schweren Verbrechen und gegen Serientäter ermittelt wurde. Mehrere von Marmullas Fällen dienten als Grundlage für Folgen der Fernsehserie „Polizeiruf 110“. Das Thema seines Vortrags an diesem Abend ist das Feuer. Eintritt ist ab 18 Jahre. Anmeldung unter 47 48 66 77. BW