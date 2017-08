Grundkurs im Glauben

Berlin: Hoffnungskirche |

Pankow. In der Hoffnungskirche findet ab 5. September ein Grundkurs des christlichen Glaubens für Erwachsene statt. An vier Abenden können sie etwas erfahren über das Verständnis der Bibel in der heutigen Zeit, über die Taufe, das Abendmahl und das Glaubensbekenntnis. Eingeladen sind alle, für die die Bibel und der christliche Glaube etwas Fremdes sind, die sich für die jüdisch-christliche Tradition interessieren sowie Menschen, die nach Deutschland geflohen sind und den christlichen Glauben kennen lernen wollen. Der Kurs beginnt am 5. September, um 19.30 Uhr in der Elsa-Brändström-Straße 36. Infos bei Pfarrerin Margareta Trende: 917 44 116. KT