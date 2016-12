Heissa, Hoppsa, Fallerallala - Weihnachtsmusik aus dem Norden für Kinder, zum Mitmachen

Wer schon immer wissen wollte, welche Wichtel am Heiligabend in Island die Geschenke stibitzen, oder etwas über Fleischangler und Kerzenschnorrer erfahren möchte, ist hier richtig. Die Musikerin Freddie K. hat ein Konzert für kleine und große Kinder mit Musik und kleinen Erzählungen aus dem Norden Europas zusammengestellt. Natürlich fehlen auch die traditionellen Weihnachtslieder nicht. Und nehmt Euch in acht vor der Weihnachtskatze!



Eintrittspreise 6 €, Kinder in Begleitung eines Elternteils frei