Kreativ schreiben

Pankow.

„Kreative Schreibabende“ veranstalten die Pankowerinnen Katrin Rahnefeld und Carola Rennoch ab 18. Januar alle zwei Wochen von 18.30 bis 21 Uhr in der Crusemarkstraße 20. Die Teilnehmer erwartet bei jedem Treffen ein besonderes Thema. Unter anderem stehen eine Jahresvision, Träume, die Magie der Märchen oder auch die Biografie auf dem Programm. Die Themen werden dann mit kreativen Techniken in Texte umgesetzt. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bei Katrin Rahnefeld unter0175 864 35 24 oder per E-Mail an mail@katrin-rahnefeld.de an.