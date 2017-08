Berlin: Artist Homes Berlin |

Pankow. Vom 2. bis 23. September stellen 15 Künstler der Kunstetage Pankow als Gruppe zum ersten Mal außerhalb des Bezirks aus. Sie ziehen in die Galerie „Artist Homes“ im ehemaligen Bunker am Hohenzollerndamm 120 in Wilmersdorf. Im Mittelpunkt der Ausstellung „Tischlein deck dich“ stehen Motive aus Märchen. Öffnungszeiten: Mo-Sa 11 bis 19 Uhr. Die Ausstellung wird am 2. September, 18 Uhr eröffnet. KT