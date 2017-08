Lesung zum Lutherjahr

Berlin: Janusz-Korczak-Bibliothek |

Pankow. Die Janusz-Korczak-Bibliothek in der Berliner Straße 120/121 lädt am Donnerstag, 7. September, um 19.30 Uhr zu einer Lesung im Lutherjahr ein. Bruno Preisendörfer beschäftigt sich mit dem Thema: „Als unser Deutsch erfunden wurde – Reise in die Lutherzeit“. Für sein Buch erhielt er den NDR Kultur-Sachbuchpreis 2016. Bruno Preisendörfer besuchte ein Benediktinerinternat bei Würzburg, eine kaufmännische Realschule und die Hohe Landesschule in Hanau. Er studierte Germanistik, Politikwissenschaft und Soziologie. Seit 1982 lebt er als freischaffender Publizist und Schriftsteller mit eigener Internetzeitschrift in Berlin. Der Eintritt ist frei. Um Voranmeldung wird gebeten: 47 48 66 83. KT