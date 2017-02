Berlin: Olivenbaum |

Pankow. Die 16. und vorerst letzte „Pankower Musikmeile“ findet am 25. Februar statt. In den vergangenen Jahren war die Idee der Musikmeile: Es nehmen fünf bis sechs Lokale aus dem Pankower Zentrum teil. In jedem spielt eine Band oder ein Solist. Die Musikfreunde können dann entweder in diesem Lokal bleiben oder nach gewisser Zeit in ein anderes Lokal wechseln, um sich eine ganz persönliche Musikmeile zusammenzustellen. Eintritt bezahlt wird nur im ersten Lokal. Weil im zurückliegenden Jahr vier der bisher teilnehmenden Lokale schlossen und sich keine Alternativen fanden, entschlossen sich die Veranstalter, das Projekt mit einem Abschlusskonzert zu beenden. Das findet nun am 25. Februar um 21 Uhr im „Olivenbaum“ in der Breiten Straße 33 statt. Es spielt die Epic-Folk-Rockband „Bad Penny“. Der Eintritt kostet zehn Euro. Einlass ist ab 20 Uhr. Weitere Informationen unter 0160 731 34 33. BW