Malen wie Vincent van Gogh

Pankow.

Die bildende Künstlerin Susanne Kiener veranstaltet am 14. Oktober von 10 bis 14 Uhr in ihrem Atelier in der Mühlenstraße 63-65 einen Workshop „Acrylmalerei: Malen inspiriert von van Gogh“. Die Teilnehmer beschäftigen sich zunächst mit der Frage, was das Besondere an den Bildern von van Gogh ist. Danach malen sie, inspiriert von diesem berühmten Künstler, eigene Bilder. Anmeldung unter481 08 01 oder per E-Mail an info@susannekiener.de . Weitere Informationen auf www.susannekiener.de