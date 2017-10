Mit Nachbarn Bingo spielen

Pankow.

„Bingo for everyone“ ist der Titel einer Veranstaltung, zu der das Stadtteilzentrum Pankow am 13. Oktober einlädt. Ab 19 Uhr sind in der Schönholzer Straße 10 alte und neue Nachbarn willkommen, sich beim Bingospielen näher kennenzulernen. Es gibt kleine Gewinne, und bei Bedarf wird in Farsi, Arabisch, Englisch, Spanisch und Russisch übersetzt. Ansprechpartnerin für diesen Abend ist Ira Freigang. Wer teilnehmen möchte und eine Übersetzung benötigt, gibt unter499 87 09 00 oder per E-Mail familienzentrum@stz-pankow.de Bescheid.