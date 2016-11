Neue Bilder aus altem Material

Pankow.

Die Künstlerin Susanne Kiener veranstaltet am 19. November in ihrem Atelier in der Mühlenstraße 63-65 einen Workshop für kreative Pankower unter dem Motto „Bilder mit Recyclingmaterial“. Der Workshop findet von 10 bis 13 Uhr statt. Beim Gestalten der Bilder kommen neben Farben auch Papier, Holz, Metall, Pappe und Stoff zum Einsatz. Anmeldung unter481 08 01 oder per E-Mail info@susannekiener.de . Vorkenntnisse sind nicht nötig. Weitere Infos auf www.susannekiener.de