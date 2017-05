Pankower Autor liest im Kiez

Pankow.

Zu einer Lesung mit Johannes Krätschell lädt die Buchhandlung Pankebuch in der Wilhelm-Kuhr-Straße 5 am 18. Mai um 20 Uhr ein. Der Pankower-Lesebühnen-Autor liest aus seinem gerade erschienenen und in Pankow spielenden Buch „Herr Schlau-Schlau wird erwachsen“. In den Geschichten geht es um die Abenteuer des Buchliebhaber Hannes und um seinen Freund „Hupe“, der Hannes mit dem „echten Leben“ konfrontiert. Weitere Informationen unter48 47 90 13 und auf www.pankebuch.de