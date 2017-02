Puppentheater im Zimmer 16

Pankow.

Am kommenden Wochenende wird der Veranstaltungsort „Zimmer 16“ in der Florastraße 16 wieder zum Puppentheater. Am 18. Februar um 16 Uhr präsentiert zunächst das „Theater auf dem Bügelbrett“ für alle ab vier Jahre sein Stück „Die Prinzessin und der Schweinehirt“ nach der altbekannten Märchenvorlage. Am 19. Februar ist die mobile Märchenbühne um 11 und 16 Uhr mit dem Stück „Der Zauberer von Oz“ zu Gast. Das Stück wurde ebenfalls für alle ab vier Jahre inszeniert. Der Eintritt kostet für Kinder fünf, für Erwachsene sieben Euro. Kartenbestellungen unter48 09 68 00 oder per E-Mail an kinder.zimmer16@gmail.com