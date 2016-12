Pankow.

Zur Sprechstunde lädt der Abgeordnete Torsten Schneider (SPD) am 6. Januar von 18.30 bis 19.30 Uhr in sein Bürgerbüro, Florastraße 94, ein. Bürger sind willkommen, sich mit ihren Fragen, Wünschen, Anregungen oder Problemen an den Abgeordneten zu wenden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen unter49 90 24 00 und auf www.torsten-schneider.com