Pankow.

Das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland steht im Mittelpunkt des nächsten Pankower Waisenhausgesprächs am 30. Juni um 18 Uhr im ehemaligen Jüdischen Waisenhaus in der Berliner Straße 120. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion wird das Thema „Literatur als Friedensstifter“ diskutiert. Organisiert wird diese Veranstaltung von der Cajewitz-Stiftung. Deren Vorstand, Professor Peter-Alexis Albrecht, hat sich als Fachleute den ehemaligen Cheflektor des Verlages Volk und Welt, Leonhard Kossuth, den russischen Schriftsteller Daniil Granin und die russische Literaturwissenschaftlerin Svetlana Russova eingeladen. Weitere Informationen gibt es in der Cajewitz-Stiftung unter47 48 21 76 sowie auf www.cajewitz-stiftung.de/pankower-waisenhausgespraeche.html