Angst und Wut besser verstehen

Pankow. Das nächste Pankower Psycho-Seminar findet am 8. Februar um 18 Uhr statt. Das Thema des Abends ist „Auch Angst und Wut sind trialogisch“. Willkommen sind Menschen mit Psychiatrieerfahrung, Angehörige von psychisch Kranken sowie alle anderen Menschen, die Interesse an diesem Thema haben. Die Veranstaltung findet im Gesundheitshaus an der Grunowstraße 8-11 in Kooperation von Gesundheitsamt und Volkshochschule Pankow statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es bei Pankows Psychiatriekoordinatorin Annette Berg: 902955011. BW