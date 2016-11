Festlich in den Advent: Hoffnungskirche lädt zur Gemeindefeier

Pankow. Die Gemeinde der Hoffnungskirche startet in die diesjährige Adventszeit mit einem Gemeindefest

Weitere Informationen im Internet auf www.hoffnungskirche-pankow.de

Zu Beginn findet am 27. November in der Kirche in der Elsa-Brändström-Straße 33 um 10 Uhr der traditionelle Advents-Familiengottesdienst statt. Dabei wird auch das erste Licht auf dem großen Adventskranz entzündet. Gegen 11.15 Uhr beginnt dann der Adventsbasar in der festlich geschmückten Jugendstilkirche. Unter anderem können Töpferwaren, Kerzen, Bücher und antike Gegenstände erworben werden. Außerdem gibt es einen kleinen Imbiss, Kaffee und Kuchen. Jeder, der etwas erwirbt, tut dabei zugleich Gutes. Denn der Erlös aus dem Basar wird einem Projekt im afrikanischen Burkina Faso gespendet.Parallel zum Adventsbasar gibt es ein Programm für Groß und Klein. Kinder können zum Beispiel Adventsschmuck oder Weihnachtsgeschenke für Eltern und Großeltern basteln. Gegen 12.30 Uhr beginnt das Programm „Dallis Gaukelzauber“. Peter Dahlmann unterhält die Basarbesucher mit Magie und Humor. Um 13.45 Uhr sind alle, die gern singen, zum gemeinsamen Weihnachtsliedersingen mit Kantor Michael Geisler eingeladen. Danach beginnt um 15 Uhr das beliebte Advents-Kaffeetrinken. Das Fest endet gegen 16 Uhr mit einer besinnlichen Andacht.