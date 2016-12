Gelassener mit Stress umgehen

Pankow.

„Gelassen und sicher im Stress“ heißt ein neues Kursangebot, mit dem das Stadtteilzentrum Pankow im Januar startet. Die Stressmanagement-Trainerin Anja Lindner gibt Tipps und vermittelt Übungen, mit denen die Teilnehmer einen gesunden Umgang mit Stress in Beruf und Alltag erreichen können. Zunächst gibt es am 9. Januar um 19.30 Uhr eine Informationsveranstaltung zu den Kursinhalten. Am 16. Januar geht es dann richtig los. Der Kurs läuft über zehn Wochen. Anmeldung und weitere Informationen unter48 62 89 46 und per E-Mail: info@ruhig-blut.com