Pankow.

Damit sich Pankower und Flüchtlinge besser kennenlernen können, lädt das Stadtteilzentrum am 29. Juni zu der Veranstaltung „Willkommen in der Nachbarschaft“ ein. Diese findet um 19 Uhr im Nachbarschaftscafé in der Schönholzer Straße 10 statt. Ansprechpartnerin ist Ira Freigang. Anmeldung unter499 87 09 00 oder per E-Mail familienzentrum@stz-pankow.de