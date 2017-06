Sonnabends auf Polnisch

Pankow.

Unter dem Motto „Samstags auf Polnisch“ sind alle, die Interesse an der polnischen Sprache und Kultur haben, am 24. Juni im Stadtteilzentrum in der Schönholzer Straße 10 willkommen. Von 14 bis 18 Uhr können die Teilnehmer generationsübergreifend kreativ tätig werden. Ansprechpartnerinnen sind Marta Kischka und Agata Koch. Weitere Informationen gibt es unter01609 968 00 59 und über den E-Mail-Kontakt sprachcafe.polnisch@gmx.de