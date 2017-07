Stolpersteinein Pankow

Berlin: Stadtteilzentrum Pankow |

Pankow. Im Ortsteil hat sich vor einigen Jahren eine Gruppe gegründet, die sich um das Stolperstein-Projekt in Alt-Pankow und Niederschönhausen kümmert und die Verlegung neuer Gedenksteine initiieren möchte. Durch sie wird an Verfolgte und Opfer des Naziregimes erinnert. Die Gruppe trifft sich das nächste Mal zum Absprechen von Aktivitäten am 26. Juli um 18 Uhr im Stadtteilzentrum in der Schönholzer Straße 10. Dazu sind alle Pankower, die mehr über die Initiative erfahren möchten, willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es beim Ehepaar Hochhuth unter 46 72 51 67. BW