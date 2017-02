Träume als Gefühlsspiegel

Berlin: Stadtteilzentrum Pankow |

Pankow. „Träume – Spiegel unserer Gefühle“ ist der Titel einer Veranstaltung, zu der das Stadtteilzentrum in der Schönholzer Straße 10 am 28. Februar von 17 bis 18.30 Uhr einlädt. Wünsche und Sehnsüchte, Ängste und Befürchtungen zeigen sich im Traumgeschehen in Bildern, Erlebnissen und gefühlsmäßigen Erfahrungen. Dr. Reinhard Müller beschäftigt sich mit den symbolischen Botschaften der Träume und ihrer Bedeutung. Weitere Informationen und Anmeldung unter 0177 222 21 03. BW