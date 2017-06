Was tun gegen Stigmatisierung?

Berlin: Gesundheitshaus Pankow |

Pankow. Das nächste Pankower Psycho-Seminar findet am 14. Juni um 18 Uhr statt. Das Thema ist „Ganzheitliche Psychiatrie: Was könnte das sein. Ausblicke in die Zukunft“. Willkommen sind Menschen mit Psychiatrieerfahrung, Angehörige von psychisch Kranken sowie Interessierte. Die Veranstaltung findet im Gesundheitshaus in der Grunowstraße 8-11 in Kooperation von Gesundheitsamt und Volkshochschule statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es bei Pankows Psychiatriekoordinatorin Annette Berg unter 902 95 50 11. BW