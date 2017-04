Lange Nacht des Yoga in Pankow

Das Sinnergie ist dabei, bei der ersten Yoganacht in Berlin.

Die Yoganacht Berlin wird am 24. Juni von 17:00 - 23:00 an 27 Orten stattfinden!!!



Folgendes Programm steht allen Menschen im Sinnergie

in der Schulzestraße 1, 13187 Berlin offen und kostet nur 10,- Euro für alle Studios an diesem Abend in Berlin.





18.00 - 18.45 Yoga mit Handicap



: 19.15 - 20.00 Hatha Yoga zum Tagesausklang



: 20.30 - 21.15 Kundalini Yoga für die Chakras



: 21.45 - 22.30 Kundalini Yoga und Gong Trance



: 23.00 - 23.45 Mantra Singen - Vollmondmeditation



Wir freuen uns auf zahlreiches erscheinen. Jeder Anfänger ist herzlich willkommen, ganz gleich ob Mann oder Frau, jung oder alt, mit oder ohne Behinderung.



Daria Czarlinska

www.sinnergie-ev.c.om