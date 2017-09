Entdeckungs-Tour zu Berliner Bio-Produzenten

Rund 60 Unternehmen aus Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern beliefern uns regelmäßig mit ihren Produkten. Die Vielfalt ist dabei viel größer als die meisten erwarten würden.

Ein großer Teil der Produktionsprozesse ist Handarbeit. Wir möchten Sie einladen, das live zu erleben.



Wie können tagtäglich so viele Torten und andere Leckereien in Handarbeit gebacken werden? Gucken Sie den Bäckern in der Bio Konditorei Tillmann über die Schulter, erfahren Sie alles über die Zutaten und natürlich: Probieren Sie!



Reservieren Sie sich jetzt Ihren Platz in Ihrem denn's Biomarkt und schauen Sie mit uns hinter die Kulissen. 1 Erwachsener inkl. 1 Kind 10,- EUR, jedes weitere Kind 5,- EUR. Die Anmeldegebühr erstatten wir bei der Führung mit einem gleichwertigen Einkaufsgutschein.



Alle Details auch in Ihrem Berliner denn's Biomarkt und unter www.denns-biomarkt.de/berlin