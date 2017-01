Neu in Kreuzberg: denn’s Biomarkt unverpackt

Vom 26. bis 29. Januar feiert denn’s Biomarkt die Eröffnung seines 33. Berliner Marktes am Kottbusser Damm 3.



Der Markt liegt unweit vom Maybachufer und bietet neben Theken für Backwaren, Käse und Fleisch auch eine beachtliche Auswahl an unverpackten Produkten. Müsli, Mehl aber auch Studentenfutter oder Gummibärchen und rund 180 weitere Artikel kann somit jeder in wiederverwendbare Container abfüllen, dabei individuell die Menge festlegen und Verpackungsmüll sparen. Bio wie wir es uns wünschen.



Zur Eröffnung gibt es zahlreiche Verkostungen, 10 Prozent Rabatt und viele zusätzliche Angebote.

Das Team freut sich auf Sie und ist künftig Mo – Sa 08.00 bis 21.00 Uhr für Sie da. Am Backstand sogar bereits ab 07.30 Uhr.

www.denns-biomarkt.de