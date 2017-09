Schäfersee-Kiosk kurz geöffnet

Reinickendorf.

Der „Kiosk am Schäfersee“ öffnet seine Türen am 13. September von 10 bis 14 Uhr. Im Rahmen der Gesundheitstage an der Residenzstraße vom 13. bis 15. September können sich Besucher zusätzlich über die Ziele und Aktivitäten des Programms „Aktives Zentrum Residenzstraße“ informieren. In der genannten Zeit steht das Geschäftsstraßenmanagement am „Kiosk am Schäfersee“ für Fragen zur Verfügung, informiert über das Förderprogramm, die aktuellen Projektverläufe und ihre Möglichkeiten der Mitwirkung. Die Informationstage finden ab jetzt monatlich statt. Die Termine werden auf www.zukunft-residenzstrasse.de bekanntgegeben. Der nächste Infotag ist für den 4. Oktober von 14 bis 16 Uhr im „Kiosk am Schäfersee" geplant.