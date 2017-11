Bürgerverein pflanzt Frühlingsblumen

Rosenthal. Der Bürgerverein pflanzt am 11. November 2017 ab 10.00 Uhr Blumenzwiebeln in die Grünflächen am Anger in der Hauptstraße zwischen Friedrich-Engels-Straße und Landhaus Rosenthal ein.

Das Motto des 44. Rosenthaler Herbstes 2017 lautete: "15 Jahre Bürgerverein - Rosenthal blüht auf". Damit macht der Bürgerverein Dorf Rosenthal e.V. jetzt ernst. Zur Förderung von Eigeninitiative in Nachbarschaften (FEIN) hat der Bürgerverein Mittel für die Bepflanzung des Angers mit Frühlingsblumen und für die Reparatur der beiden Parkbänke bekommen. Im ersten Schritt sollen nun die Blumenzwiebeln eingesetzt werden, damit es in Rosenthal zum Frühling richtig bunt wird. Vereinsmitglieder und Anwohner sind herzlich eingeladen mitzuhelfen. Bei der Gelegenheit kann man den Verein und seine Mitglieder kennenlernen und sich den Spaß und den Glühwein mit ihnen teilen.