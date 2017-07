Datscha Radio - a garden in the air

Unter dem Titelpräsentiert Datscha Radio vomRadiogartenkunst aus dem Norden Berlins. Fünf Tage, 24 Stunden live on air!Datscha Radio ist eine temporäre und mobile Radiostation. In ihr vereinen sich Radiokunst, Gärtnerei und Gastfreundschaft. Sie lässt Pflanzen klingen, Kompost rülpsen und Käfer wispern: Kreativ, interdisziplinär und offen für alle, verwandelt Datscha Radio die Privatesse des Schrebergartens in einen öffentlichen Kunst- und Kommunikationsort.Gesendet wird direkt aus dem Wintergarten der Parzelle 665 der Garten- und Siedlergemeinschaft Einigkeit e.V. in Pankow-Rosenthal. Einfinden werden sich Akteur*innen aus der internationalen Radiokunstszene, Gärtner*innen und Imker*innen, Utopist*innen und Aktionist*innen, um je auf ihre Weise die botanische Intelligenz zu erforschen, über die Ökologien, Ökonomien und die Zukunft des Gärtnerns zu diskutieren – und um dem Klang des Gartens zu lauschen.Sendebeginn ist Freitag, der 25. August um 12 Uhr Mittag. Datscha Radio sendet täglich im Internet aufsowie zu ausgewählten Zeiten berlinweit auf, in Potsdam auf 90,7 MHz. Ein täglich aktualisierter Blog informiert über Sendedetails und Programmplan sowie über geladene Künstler*innen und Gäste.Datscha Radio wird 2017 gefördert vom Bezirksamt für Kultur und Wissenschaft Pankow und realisiert in Verbindung mit colaboradio, radia.fm und dem Pi Radio Verbund Berlin.Weitere Unterstützer*innen sind die Hans und Charlotte Krull Stiftung und die Stiftung für Mensch und Umwelt. Kooperationspartner für die Sendereihe "Diskussion am Mittag" ist das Bildungswerk Berlin der Heinrich Böll Stiftung, gesponsored von der Stiftung der Deutschen Klassenlotterie Berlin.