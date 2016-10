Berlin: Luther-Kirche |

Wilhelmsruh. Zu einem „Konzertabend im Herbst“ lädt die evangelische Gemeinde Rosenthal/Wilhelmsruh am 9. Oktober ein. Um 17 Uhr sind die Musikerinnen Annette Wizisla (Klavier) und Bettina Wottke (Klavier und Flöten) in der Luther-Kirche in der Goethestraße 2 zu Gast. Sie spielen Stücke aus der Barockzeit und eigene Kompositionen. Zwischen den musikalischen Darbietungen sind Gedichte zum Herbst und zum Erntedank zu hören. BW