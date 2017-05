Vernissage und Ausstellung "Else Hertzer" - Bilder aus dem Fläming im agnes neuhaus café - 9. Juni bis 15. Juli 2017

Am 9. Juni 2017 findet die Vernissage zur Ausstellung um 18 Uhr im agnes neuhaus café, Schönhauser Str. 41, 13158 Berlin mit Sektempfang, Snacks und Live-Musik statt. Es werden Lieder aus den 1920er und 1930er Jahren präsentiert; Gesang: Aline Staskowski, Piano: Wolfgang Köhler.



Der Eintritt ist frei!



Die Kunstausstellung dauert dann bis zum 15. Juli 2017 an und zeigt eine Auswahl an Fläming-Bilder von Else Hertzer (*1884 - 1978): Aquarelle und Radierungen aus den 1920er und 1930er Jahren. Zu dieser Zeit (seit 1928) war Else Hertzer Mitglied im ältesten Berufsverband bildender Künstlerinnen - VdBK (Verein der Berliner Künstlerinnen, gegr. 1867); wo Käthe Kollwitz gelehrt und Paula Modersohn-Becker gelernt hat...



Das agnes neuhaus café - integratives Café des Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Berlin - freut sich auf viele Ausstellungsbesucher:



Öffnungszeiten: mittwochs bis sonntags 10:00 bis 18:00 Uhr



www.skf-berlin.de - www.agnesneuhaus-cafe.de