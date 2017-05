Internationaler Tag der Familie, 15. Mai 2017 – Aktion für Familien

Viele Institutionen und Projekte zur Unterstützung von Familien bieten anlässlich dieses Tages Aktionen an. So auch der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Berlin mit dem „Familientreffpunkt Anna“ in der Schönhauser Str. 41 in 13158 Berlin-Niederschönhausen.



Dem diesjährigen Motto des Familientages entsprechend „Families, Education, Well-Being“ (Familien, Bildung, Wohlbefinden) wird im „Familientreffpunkt Anna“ von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr deshalb Begegnung und Austausch bei Spiel, Spaß und Kinderschminken mit Kaffee & Kuchen geboten.



Begleitet wird dies durch die symbolische Einweihung des Kinderspielhäuschens im Garten des café agnes neuhaus. Der SkF e.V. Berlin freut sich auf den Besuch von Familien mit ihren Kindern in den Räumlichkeiten der Schönhauser Str. 41.



www.SkF-Berlin.de



(Bildrechte: SkF e.V. Berlin)