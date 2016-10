Thementage im Pflegestützpunkt

Wilhelmsruh.

Um „Änderungen durch das Pflegestärkungsgesetz II ab 2017“ geht es bei zwei Thementagen im November. Veranstaltet werden diese vom Pflegestützpunkt Pankow-Wilhelmsruh in der Hauptstraße 42. Am 7. November von 15 bis 17 Uhr sind erwachsene Pflegebedürftige und deren Angehörige zum Thementag willkommen. Eltern und anderen betreuenden Personen, die Kinder pflegen, ist indes der Thementag am 28. November von 17 bis 19 Uhr vorbehalten. An beiden Tagen ist mehr zu den Veränderungen zu erfahren, die das Pflegestärkungsgesetz II mit sich bringt. Vor allem geht es um die Frage, was die Veränderungen für den Einzelnen bedeuten. Wer an einem der Thementage teilnehmen möchte, meldet sich über die kostenfreie Hotline0800 265 08 02 48 90 an. Der Pflegestützpunkt ist eine neutrale, unabhängige Beratungsstelle für hilfe- und pflegebedürftige Menschen sowie für deren Angehörige. Weitere Informationen unter www.pflegestuetzpunkteberlin.de