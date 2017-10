Vogelzug am Dörferblick

Rudow.

Das Freilandlabor Britz e.V. lädt zu einem Ausflug nach Rudow ein. Am Sonntag, 22. Oktober, sollen ab 8.45 Uhr Vögel auf ihrer Herbstwanderung beobachtet werden. Als Letzte machen sich Graugänse, Kraniche und einige Singvögel auf den langen Weg in ihre Winterquartiere. Bernd Steinbrecher lädt zur Beobachtung des Vogelzugs am Rudower Dörferblick ein. Treffpunkt ist an der Bushaltestelle der Linie 271, U-Bahnhof Rudow/Groß Ziethener Chaussee. Das Entgelt beträgt drei, ermäßigt zwei Euro. Weitere Informationen auf http://www.freilandlabor-britz.de oder unter703 30 20.