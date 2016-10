Präventionskurs für mehr Sicherheit in Neukölln

Wie schützt man sich vor Betrug, Diebstahl oder Einbruch? Ich lade vor allem unsere älteren Mitbürger ein, zum Präventionskurs zu kommen und zu erfahren, wie man sich gegen miese Trickbetrüger an der Haustür, gewissenlose Taschendiebe, brutale Handtaschenräuber oder Abzocker am Telefon effektiv schützen kann.



Besonders jetzt in der ‚dunklen‘ Jahreszeit sollten wir auf uns und unsere Freunde, Familienmitglieder und Nachbarn aufpassen. Es wird mit Sicherheit ein aufschlussreicher Abend.



Der Präventionskurs wird von einem professionellen Vertreter des LKA Berlin durchgeführt. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Rückfragen unter 030/22 77 26 09 oder christina.schwarzer@bundestag.de



Datum: Montag, 28. November 2016

Uhrzeit: 18.30 – 20.00 Uhr

Ort: Alte Dorfschule Rudow e.V., Alt-Rudow 60, 12355 Berlin



Alle Informationen zum Nachlesen unter www.christina-schwarzer.de