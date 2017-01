Echte Perlen der Filmmusik

Berlin: Alte Dorfschule Rudow |

Rudow. Was wäre „Casablanca“ ohne den Pianisten Sam, der „As Times goes by“ anstimmt, oder „Spiel mir das Lied vom Tod“ ohne die weltberühmte Mundharmonikamelodie von Ennio Morricone? Diese und viele andere Klassiker und Evergreens der Filmmusik sind am Sonnabend, 14. Januar, um 20 Uhr in der Alten Dorfschule, Alt-Rudow 60, zu hören. Dann ist das Quartetto Tonale zu Gast, vier Damen, die ihre Streichinstrumente erklingen lassen. Der Eintritt beträgt sechs Euro. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 13. Januar, 12 Uhr unter 66 06 83 10 erbeten. sus