Frau Holle in der Alten Dorfschule

Rudow.

Was ist zu tun, damit es ordentlich schneit auf der Welt? Darauf gibt das „Kinder Theater Mobil“ am Sonntag, 22. Januar, in der Alten Dorfschule, Alt-Rudow 60, Antwort. Um 16 Uhr beginnt die Vorstellung von „Frau Holle“ – mit Puppen, Apfelbaum und Federbett, aufgelockert durch zarte Musik und einem großen Stück Freude, das sich die Mädchen und Jungen auf der Zunge zergehen lassen können. Willkommen sind Kinder ab drei Jahren; der Eintritt beträgt 3.50 Euro. Um Anmeldung bis Freitag, 20. Januar, 12 Uhr wird gebeten, unter66 06 83 10 oder www.dorfschule-rudow.de